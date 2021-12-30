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Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Ankara'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 23 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

DHA30 Aralık 2021 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:33
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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının da çatışma bölgelerindeyken örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları belirlenen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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