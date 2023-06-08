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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, 1'i aranıyor.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

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