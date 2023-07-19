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Ankara'da terör örgütüne operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 10 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
Ankara'da terör örgütüne operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 14 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

İl genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

  • Ankara
  • PKK/KCKPYD/YPG
  • gözaltı operasyonu

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