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Ankara merkezli PKK/KCK soruşturmasında 50 gözaltı kararı

Ankara merkezi 14 ilde, PKK/KCK'nın kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 50 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

DHA29 Kasım 2022 Salı 08:45 - Güncelleme:
Ankara merkezli PKK/KCK soruşturmasında 50 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü. Teşhis, tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları sonucunda 50 şüpheli tespit edildi. Örgütün kadın alan yapılanmasında örgütsel faaliyette bulunduklarına ilişkin deliller elde edilen şüpheliler hakkında, Ankara merkezli 14 ilde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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