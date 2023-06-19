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Ankara'da TKP/Kıvılcım terör örgütüne operasyon

Ankara polisinin TKP/Kıvılcım terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltı alındı.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Ankara'da TKP/Kıvılcım terör örgütüne operasyon
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce TKP/Kıvılcım terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde; Örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri, eleman temin etmek maksatlı legal alan faaliyetlerini sürdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları yapılan istihbarat çalışmaları ve MASAK-HTS analizleri neticesinde tespit edilen 4 şüpheliye yönelik teknik- fiziki takip çalışmalarına başlandı. Uzun soluklu delillendirme çalışmaları neticesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2bin 900 Avro, propaganda maksatlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayın ele geçirildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

  • TKP/Kıvılcım terör örgütü
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