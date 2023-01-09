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Ankara'da toplu ulaşıma zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin 9,5, öğrenci biletinin 4,75, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 19:18 - Güncelleme:
Ankara'da toplu ulaşıma zam
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İstanbul'un ardından toplu ulaşım zammı Ankara'ya da geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, fiyatlarda güncellemeye gidileceğini açıkladı.

BAHANE DOĞAL GAZ FİYATLARI

Yapılan açıklamada, otobüslerde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatının 2019 yılının Nisan ayında 1.67 TL iken, bugün 20.77 TL'ye yükseldiğini ve bu maliyetten dolayı zammın uygulandığını belirtti.

TEK BİNİŞ 9.5 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda tam bilet 6,5 lira, öğrenci bileti 3,5 lira, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradır. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, üzülerek belirtiyoruz ki tam bilet 9,5 lira, öğrenci bileti 4,75 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlenmiştir.

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