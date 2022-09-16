İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2022 Cuma / 20 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2984
  • EURO
    18,26
  • ALTIN
    975.1
  • BIST100
    3375.13
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da 'Türkiye- Cezayir Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi'
Güncel

Ankara'da 'Türkiye- Cezayir Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi'

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı eğitim ve tatbikat arazisinde, 'Türkiye- Cezayir Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi' verildiğini açıkladı.

DHA16 Eylül 2022 Cuma 15:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığı eğitim ve tatbikat arazisinde (Gölbaşı/Ankara) dostluk ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla 'Türkiye- Cezayir Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi' icra edildi. Eğitimde; 'Meskun Mahallerde Muharebe', 'Uzman Nişancı Harekatı', 'İlk Yardım ve Sıhhi Müdahale', 'Direkt Görev ve Özel Keşif Harekatı'na yönelik ortak taktik, teknik ve usuller ile 'Müşterek Görev Planlaması' teknikleri tatbik edildi" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.