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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

  • AA
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bağlıca Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada valizlerin içerisinde 16 bin 881 uyuşturucu hap ile 67 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan H.D, D.E ve S.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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