Ankara'da uyuşturucu operasyonu

AA 20 Mayıs 2021 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 07:03

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek 10 günlük takibin ardından Örnek Mahallesi 662'inci sokaktaki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, saksılar içerisinde 5 kök Hint keneviri ve 16 ayrı poşet içerisinde farklı şekil ve renklerde ağırlığı 3,22 kilogram olan 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, operasyon sırasında adreste bulunmayan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sonucunda, firari Mehmet Yılmaz ile oğlu Mertcan Yılmaz'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri yapılmak üzere Altındağ Şehit Köksal Kaşaltı Polis Merkezi Amirliğine getirilen şüphelilerin, cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda benzer suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.