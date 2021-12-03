İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2021 Cuma / 28 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7328
  • EURO
    15,5542
  • ALTIN
    782.05
  • BIST100
    1880.06
Güncel

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 190 gram eroin ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

AA3 Aralık 2021 Cuma 06:36 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 06:36
ABONE OL

Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Çiğdemtepe Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Saeyd Ahmed A'nın (24) üst aramasında 10 gram eroin ele geçirdi.

Saeyd Ahmed A'nın sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Miraç A'dan aldığını söylemesi üzerine ekipler, söz konusu şüpheliyi Keçiören'e bağlı Bağlum bölgesinde yakaladı.

Üzerinden 260 gram eroin çıkan Miraç A'nın evinde de arama yapan ekipler 8 kilo 920 gram eroin daha buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.