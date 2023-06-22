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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Başkentte uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurdukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 19:58 - Güncelleme:
Ankara'da uyuşturucu operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik 4-20 Haziran'da çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Altındağ, Gölbaşı, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde E.K, Y.K, H.D. ve N.Ç, Bala ve Pursaklar'da ise O.T. ve Ü.C.V. düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 174 gram metamfetamin, 59 uyuşturucu hap, 2 kilo 543 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 21 gram toz esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 61 gram kenevir tohumu, hassas terazi, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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