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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 09:58 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:58
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 aylık çalışmanın ardından düzenlenen ve gözaltına alınan 67 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.

Ekiplerin devam eden çalışmalarında 10 kişinin daha önce gözaltına alınan şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde harekete geçen narkotik ekipleri, Keçiören'de 5, Mamak'ta 2, Yenimahalle'de 2, Çankaya'da ise 1 olmak üzere 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 810 gram eroin, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 960 lira ele geçirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı Madde ticareti yapma" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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