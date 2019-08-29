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Ankara'da yakalanan FETÖ'cü avukat, Kuleli Askeri Lisesi imamı çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla Ankara´da yakalanan FETÖ/PDY üyesi avukat Reşat Nazmi Oral´ın, örgüt içinde üst seviyedeki mahrem imamlardan biri olduğu ortaya çıktı. Oral´ın 1989, 1990 ve 1991 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi imamı olduğu belirlendi.

  • DHA
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Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri okul öğrencilerinin örgüte kazandırılmasında görevlendirdiği avukat Reşat Nazmi Oral´ın, mahrem yapılanmanın önemli isimleri arasında olduğu belirtildi. Oral´ın 19 yıl sürdürdüğü mahrem imamlığı dönemiyle ilgili vereceği bilgilerin örgütün özellikle TSK´da gizli kalmış yapılanmasının ortaya çıkarılmasında etkili olacağı ifade ediliyor. 
 
 
ABD´de FBI tarafından yakalanan FETÖ´nün eski emniyet imamı Osman Hilmi Özdil´in üst aramasında Oral´ın çalıştığı Evrensel Hukuk Bürosu kartviziti çıktığı da belirlendi. Oral´ın örgütün üst düzey mahrem imamlarından olduğunun 2017 yılında belirlendiği ve bu tarihten itibaren arandığı belirlendi. Oral´ın ailesinin de FETÖ ile ilişkili banka, şirket ve okullarda bağlantısı olduğu tespiti yapıldığı öğrenildi.
 
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT´in ortak operasyonları ile Oral, terörle mücadele ekipleri tarafından 29 Temmuz'da Batıkent'te yakalanarak gözaltına alındı. Oral, 9 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine kondu. Oral´ın 1983 yılında örgüte katıldığı, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2'nci Ordu ve avukat yapılanması imamı olarak faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.
 

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