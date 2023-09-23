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Güncel

Ankara'da yakalanan şüphelilerden biri daha tutuklandı

Başkentte, Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada, gözaltına alınan iki kişiden biri daha tutuklandı.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
Ankara'da yakalanan şüphelilerden biri daha tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, firari örgüt yöneticisi olduğu belirlenen M.A. ile "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aranan emniyet personeli Ç.M.K. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ç.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt yöneticisi M.A tutuklandı.

M.A'nın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama", "uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı", "mala zarar verme", "tehdit", 6136 Sayılı kanuna muhalefet" suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi.

Bora K'nin elebaşı olduğu örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda, bugüne kadar 33 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden 18'inin çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığı vurgulandı.

Hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Bora K, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de yakalanmıştı. Polis ekipleri, "Ayhan" kod adını kullanan Bora K'nin yakalanmasının ardından, suç örgütüyle bağlantılı kişilerin gözaltına alınması amacıyla farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

  • Suç örgütü
  • Gözaltı
  • Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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