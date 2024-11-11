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  • Ankara'da ''yan baktın'' tartışmasında silahlar ateşlendi! 2 yaralı
Güncel

Ankara'da ''yan baktın'' tartışmasında silahlar ateşlendi! 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir benzin istasyonunda çıkan 'yan baktın' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

IHA11 Kasım 2024 Pazartesi 00:35 - Güncelleme:
Ankara'da ''yan baktın'' tartışmasında silahlar ateşlendi! 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir benzin istasyonundan araçlarına benzin almak için gelen S.T.Ç ve H.M.Ö adlı şahıslara kendi araçlarının camını silen E.K, A.K ve H.B.Ç adlı şahıslar, "Ne bakıyorsunuz?" diyerek laf attı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, A.K ve H.B.Ç yanlarında getirdikleri silahla ateş etmeye başladılar.

Kurşunların isabet ettiği S.T.Ç ve H.M.Ö çeşitli yerlerinden yaralandı. Zanlılar hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Benzin istasyonuna gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaçan şahıslar için çalışma başlatan polis ekipleri, E.K, A.K ve H.B.Ç'yi suç aleti ile birlikte yakaladı.

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