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Ankara'da yapılan FETÖ operasyonunda Hatay'ın Arsuz İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı eş zamanlı FETÖ operasyonunda Hatay'ın Arsuz İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Hatay'ın Arsuz İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı eş zamanlı FETÖ operasyonunda Arsuz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen B.İ, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.
 
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen bir yüzbaşı ile 49 üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

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