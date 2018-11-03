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Ankara'da yarın bazı yollarda trafik düzenlemesi yapılacak

Başkentte Osmanlı Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Kayserispor karşılaşması dolayısıyla yarın bazı yollarda trafik düzenlemesi yapılacak.

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Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın 13.30'da Osmanlı Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Kayserispor Spor Toto Süper Lig futbol maçı yapılacağı belirtildi. 
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Müsabaka günü saat 09.30'dan müsabakanın başlayacağı saate kadar, Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunda Ayaş istikametinden gelen trafik akımının Jandarma Kavşağı'ndan başlayarak Sincan Organize Sanayi Kavşağı'na kadar olan bölümü gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak, Saat 14.30'dan müsabaka sonrası dağılım tamamlanıncaya kadar, Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunda Ankara şehir merkezi istikametinden gelen trafik akımının Sincan Organize Sanayi Kavşağı'ndan başlayarak Jandarma Kavşağı'na kadar olan bölümü gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak çalıştırılacaktır."
 
Açıklamada, Başkentlilerin mağduriyet yaşamamaları için, söz konusu güzergahlardaki yolların durumunu dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

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