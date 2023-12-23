İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da yarın ''Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'' düzenlenecek
Güncel

Ankara'da yarın ''Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'' düzenlenecek

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla yarın başkentte 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi' düzenlenecek.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Ankara'da yarın ''Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'' düzenlenecek
ABONE OL

Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenecek "Gazze İçin Vicdan Buluşması", AKM metro istasyonundan 13.30'da yürüyüşle başlayacak.

Yürüyüş sırasında, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşınacak, sağlıkçı, avukat ve gazeteciler de Gazze'de öldürülen meslektaşlarıyla dayanışma için mesleki kıyafetleriyle kortejde yer alacak.

Görme engellilerden oluşan grubun "Dünya görmüyor ama biz görüyoruz" yazılı pankartla yer alacağı yürüyüş, Anadolu Meydanı'nda tamamlanacak. Burada sanatçılar, gazeteciler ve misafir konuşmacıların katılımcılara hitap edeceği miting düzenlenecek.

  • Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi
  • Ankara
  • Gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.