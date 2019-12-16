Ankara'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 14 gözaltı
Ankara merkezli soruşturma kapsamında, 'suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı' gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
- AA
Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
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