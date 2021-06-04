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Ankara'da yasa dışı silah çetesine baskın

Ankara'da, sosyal medya üzerinden yasa dışı yollarla silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA04 Haziran 2021 Cuma 09:14 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 09:14
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden silah ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilere düzenlenen operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 8 şarjör ve 295 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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