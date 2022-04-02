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Ankara'da yasadışı sanal bahis çetesine operasyon

Başkentte yurt dışı kaynaklı siteler üzerinden kurdukları bağlantılar sayesinde yasadışı sanal bahis oynattığı tespit edilen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

IHA2 Nisan 2022 Cumartesi 09:26 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 09:26
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı kaynaklı sitelerle kurdukları ağ sayesinde yasa dışı sanal bahis oynatarak haksız kazanç elde eden 20 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının mahkemeye çıkarılan şahıslardan 9'unun tutuklandığı, 10'unun "Adli Kontrol Şartı" ile serbest bırakıldığı aktarıldı. Diğer bir kişinin ise "Suça Sürüklenen Çocuk" olduğu ve savcılıktan serbest bırakıldığı belirtildi.

BAHİS İÇİN KULLANICI ADI VE ŞİFRE DAĞITTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Zanlıların, bahis oynattığı oyuncuları kayıt etmek için kullanıcı adı ve şifre verdikleri, para akışını elden yaparak takip edilmesinin önüne geçmeye çalıştıkları ve organizasyonları 3 farklı grup halinde gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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