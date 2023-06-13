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Ankara'da yeni onarılan yol sağanak sebebiyle çöktü

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından yeni asfalt dökülen yol çöktü.

IHA13 Haziran 2023 Salı 23:31 - Güncelleme:
Ankara'da yeni onarılan yol sağanak sebebiyle çöktü
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Ankara'da etkisini gösteren sağanağın ardından Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi Çelebi Sokak'ta, yeni asfalt dökülen yol çöktü. Çöken yol nedeniyle bazı binaların elektrikleri kesildi. Yolun alt tarafında bulunan otoparka toprak yığını dökülürken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Mahalle sakini Ahmet Türk, çöken yolda belediye işçilerinin asfalt çalışması yaptığını ve bir süre sonra çatlaklar oluştuğunu söyledi. Akşam saatlerinde evde olduğu sırada yüksek bir ses duyduklarını belirten Türk, "Felaket bir yağmur vardı. Patlama sesi geldi. Daha sonra baktık istinat duvarı çökmüş. Bizim ve karşıdaki binanın komple elektrikleri gitti" dedi.

Polis ve itfaiye ekiplerince, sokakta ve yolun alt kısmında güvenlik önlemleri alındı.

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