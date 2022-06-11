Ankara'da yine aynı manzara! Yollar göle döndü

Meteoroloji; İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına uyarıda bulunup, yurdu etkisi altına alan yağmur dalgasının bu hafta sonu da etkisini sürdüreceğini kaydetmişti.

Ankara'da başlayan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, caddeler, alt ve üst geçitler sular altında kaldı. Balgat Çetin Emeç Bulvarı'nda rögar kapaklarındaki sorun nedeniyle caddeler suyla kaplandı.

Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte bir araç mahsur kalırken, ekipler kurtarmak için seferber oldu. Yolun trafiğe kapanmasının ardından araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Sağanak ve dolu yağışının Keçiören, Sincan ve Altındağ ilçelerinde de etkisinin devam ettiği öğrenildi.

METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" ifadelerini kullandı.

SERVİS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi.

Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.

Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

ANKARA'DAN BİR KÖTÜ HABER DAHA!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, "Ankara - Altındağ - Tatlar'da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu.



Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor" açıklamasında bulundu.

