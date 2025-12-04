Ankara'da zehir tacirlerine geçit verilmedi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "NARKOGÜÇ" operasyonları kapsamında dün Çankaya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 35 kilo 51 gram esrar, 2 hassas terazi, iklimlendirme malzemeleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 249 bin 300 lira ele geçirildi.

Kentte son iki hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda da 30 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 564 bin 397 sentetik ecza, 48 kilo 302 gram esrar, 10 kilo 102 gram kokain, 1572 gram uyuşturucu madde, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 53 tabanca fişeği, 10 balistik yelek, 12 hassas terazi, iklimlendirme malzemeleri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 320 bin 930 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

