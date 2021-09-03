Ankara'daki gar katliamında yeni gelişme: Planlayıcısı olduğu iddia ediliyordu

DHA 3 Eylül 2021 Cuma 18:41 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 18:41

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Erman Ekici, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki avukatların talebi üzerine bir önceki celsede verilen ara karar gereği firari İlhami Balı ile telefon irtibatı tespit edilen Muhammed K., tanık olarak dinlendi. Firari sanıkların isimleri tek tek sorulan tanık Muhammed K., bu sanıklardan hiçbirini tanımadığını söyledi. Davaya tanık olarak çağrılmasına neden olan söz konusu telefon görüşmesi nedeniyle, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına devam edildiğini söyleyen Muhammed K., "Yargılandığım mahkemede telefon konuşmasıyla ilgili tüm detayları anlattım. Onun dışında İlhami Balı'yı tanımıyorum" dedi. Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi İlhami Balı'nın numarasını kaçırılan bir askerin kurtarılması için, Suriye'deki akrabalarından aldığını söyleyen Muhammed K., konuştuğu kişinin İlhami Balı olduğunu sonradan öğrendiğini iddia etti. İlhami Balı ile kaçırılan askerin kurtarılması için, yetkililerinin bilgisi dahilinde konuştuğunu söyleyen Muhammed K., sınırdan geçen bazı kaçakçı ve terör örgütü üyelerini yakalattığı için de Balı tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Tanık daha sonra mahkeme ve müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık ifadesinin ardından müşteki avukatları taleplerini iletti. Tanığın SEGBİS ile dinlenmesinin sağlıklı olmadığını dile getiren avukatlar bir sonraki celse mahkeme huzurunda dinlenilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının tanığın salonda dinlenilmesi talebini reddederek, duruşmayı erteledi.