Ankara'daki otobüste 'yayılma' kavgası kanlı bitti

Altındağ'da geçen Perşembe, hareket halindeki belediye otobüsünde A.A. ve F.A. adlı erkek yolcu, koltuklardan birinde oturan Ali Osman A.'yı yayılarak oturmaması yönünde uyardı. Ali Osman A. kendisini uyaran kişilere tepki gösterdi, ardından ise taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. A.A. ile F.A.'nın tekme yumruk darbettiği Ali Osman A. üzerindeki bıçakla iki kişiyi yaraladı. Sürücüyü de bıçakla tehdit ederek aracın kapısını açtıran Ali Osman A., araçtan inip kaçtı. Bu sırada yaralılar sürücüye, "Bizi çabuk hastaneye götür" diye bağırdı. Otobüs sürücüsü güzergâhı değiştirerek kan kaybeden A.A. ile F.A.'yı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürdü.

Otobüsteki kameraya yansıyan olayın ardından, kaçan Ali Osman A.'nın yakalanması için cinayet büro ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Otobüs kamerası ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkâlini belirledi, ayrıca AnkaraKart'tan da sürekli seyahat ettiği güzergâhı tespit etti. Ali Osman A. evinin bulunduğu mahallede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.