AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir CNN TÜRK'te soruları cevapladı.

AK Parti'li Erkan Kandemir'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle milletçe geçmiş olsun. Polisimizin kahramanlığı sayesinde kanlı eylem engellendi. Teröristler yapmak istedikleri etkiyi beceremediler. Amansız mücadele devam edecek. Terörün yerli ve yurt dışı işbirlikçileri var. Olayın her aşaması ortaya çıkartılacak. Kim destek olduysa devletimiz hesabını sorar. Türk polisi kahramanlığını gösterdi. Teröristlerin saniye saniye irtibatları ortaya çıkarılacak.

AK PARTİ KONGRESİ 7 EKİM'DE

İki ana sloganımız var. 11. Büyük kongremiz. Hep yeni, hep ileri sloganımız birinci olarak. Refahın tabana yayılması, ulaşımdan sağlığa pek çok sorunu çözmüştür AK Parti. Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı ikinci sloganımız. Türkiye'de hangi toplumsal kesimi olursa olsun ötekileştirmeden hareket ediyoruz.

Bizde isimlerin değişimi değil, anlayışımızı muhafaza ederek, toplumu anlayarak kendimizi yenileyen bir siyasi anlayışız. Çok tecrübeli arkadaşlarımız var aramızda. Büyüyerek ilerlen bir siyasi hareket AK Parti. Tüzük değişikliği ile ilgili bir hazırlığımız yok. Güçlü bir MKYK olacak.

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

Bu kongre bir başlangıç. Çok uzun zamandır yerel seçimler için çalışıyoruz. Yerel seçim hazırlıklarına bismillah diyerek başlayacağız. Yerel seçimler için bir start vereceğiz. 28 Ekim'de Eskişehir'de büyük bir program yapacağız. Yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak çok güçlü gireceğiz.

Cumhur İttifakı olarak kim hangi mevkiyi almış diye bakmadık. Cumhur İttifakı giderek derinleşiyor. Nasıl bir yol haritası olduktan sonra isimler değerlendirilecek. Nasıl bir vizyon ortaya koyacağımızı şehirler için konuşuyoruz. Biz isimlerle değil bir anlayışla buluşturuyoruz şehirleri.

Önce yol haritası sonra isimler belirlenecek. Büyük kongreden sonraki ilk MKYK'da değerlendirme yaparız. Bir çalışma yapıldı. Genel başkanımıza da bugün veya yarın sunarız.

Seçim sonrası muhalefetin temel motivasyonu ortaya çıktı. Toplumun var olan meselelerine çözüm üretmesi ortadan çıkıyor.

YEŞİL SOL PARTİ'DEN 'MÜZAKERE' ÇAĞRISI

Bütün muhalefet partililerinin güvenilirlik problemi var. HDP terörle mesafe koyamadıkça yöneticilerinin ne söylediğinin bir anlamı olmaz.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Biz çok şeffaf bir ittifakız. Biz ne söylüyorsak sözümüzün arkasında duruyoruz, gizli ajanda yok Önümüzdeki süreçte yeni anayasa çalışmalarında değerlendirmeler yapılabilir. Bir mutabakatla bu millet sivil bir anayasayı hak ediyor.