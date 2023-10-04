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  • Ankara'daki terör saldırısına karışan ikinci teröristin de kimliği belirlendi
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Ankara'daki terör saldırısına karışan ikinci teröristin de kimliği belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 07:04 - Güncelleme:
Ankara'daki terör saldırısına karışan ikinci teröristin de kimliği belirlendi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından 1 Ekim Pazar günü düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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