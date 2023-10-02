Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Karabağ'ın rövanşı alınmak istendi

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde saldırı girişiminde bulunan PKK'lı iki terörist ortadan kaldırıldı. Olayda iki polis hafif yaralandı.

Ankara'da yaşanan hain saldırı girişimini ÜLKE TV yayınında değerlendiren Akşam Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARABAĞ'IN RÖVANŞI ALINMAK İSTENDİ"

Bilgin, "Bu saldırının pek çok dinamiği var. Öncelikli olarak bir rövanş alma çabası olduğunu düşünüyorum. Karabağ rövanşını almaya çalışıyorlar çok net. Bu mevzu Karabağ ile çok doğrudan orantılı." ifadelerini kullandı.

"MİT TAKİP EDECEK VE CEZALANDIRACAK"

Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Yılmaz ise Ankara'daki saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Terör örgütünün propagandasını engellemek temel gayretimiz olmalı' diyen Yılmaz, "Eylemler üzerinden endişe oluşturmak. Terörün zaten anlamı budur, yıldırmak, korkutmak ve sindirmek. Güvenlik kuvvetlerimiz elinden geleni yapıyor. Bu eylemi yapanları ve bu eylemin talimatını verenleri, MİT takip edecek ve cezalandıracak. Türkiye'deki güvenlik kuvvetlerinin arasındaki uyum ve profesyonellik, terörle mücadelede Türkiye'yi fevkalade iyi bir noktaya getirdi" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU TERÖRÜN SON ÇIRPINIŞLARIDIR

TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir. Operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır' ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Dün saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuş, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı.