İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili önemli gelişme! Telefondan kroki çıktı
Güncel

Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili önemli gelişme! Telefondan kroki çıktı

Ankara'da 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Teröristlerden ele geçen cep telefonu incelemeye alındı. Telefondan bir kroki bulundu.

Yeni Şafak14 Ekim 2023 Cumartesi 08:20 - Güncelleme:
Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili önemli gelişme! Telefondan kroki çıktı
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'na saldırı düzenleyen teröristlerden ele geçen cep telefonu incelemeye alındı. Telefondan bir kroki bulundu. Bu krokinin, paramotor güzergahı olduğu üzerinde duruluyor.

Başkent Ankara'da 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan saldırıyla ilgili araştırmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Türkiye'ye paramotorla geldiklerinin değerlendirildiğini açıklamıştı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinde ele geçirilen telefon, özel birim tarafından incelemeye alındı. Telefonu inceleyen ekipler, bir krokiye ulaştı.

PARAMOTOR BULUNAMADI

Söz konusu krokinin paramotor güzergahı olduğu ve teröristlerin Türkiye'ye bu şekilde geçtiği üzerinde duruluyor. Telefondan çıkan krokiyle birlikte Kayseri ve civarında, teröristlerin Türkiye'ye geldiği düşünülen paramotor arandı. Aramalara Adana Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER) ve Tokat Jandarma Özel Harekat'tan (JÖH) 5'er tim katıldı. Aynı bölge İHA'larla da havadan tarandı. Ancak bir sonuç çıkmadı, bölgede paramotorun izine rastlanamadı.

BAĞLANTILARI GİZLEMEK İÇİN Mİ?

Yeni Şafak'ın haberine göre, Güvenlik uzmanları, krokinin hedef saptırmak için telefonda tutulmuş olabileceği uyarısında bulundu. Bunun, teröristlere şehirde yardım ve yataklık eden örgüt mensuplarını gizlemek için hazırlanmış bir plan olabileceği belirtildi. Telefonda önemli bilgilerin de bulunduğu, istihbarat birimlerinin bu verileri incelediği öğrenilirken, teröristlerle ilgili araştırma sürüyor.

  • terör saldırısı
  • kroki

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.