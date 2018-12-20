Ankara'daki tren kazası soruşturması bürokratları da kapsayacak
Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına yönelik soruşturma bürokratları da kapsayacak şekilde genişletildi.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaza tüm boyutlarıyla ilgilenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır" dediği Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma, bürokratları da kapsayacak şekilde genişletildi.
9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Gar müdür yardımcısı dahil 3 kişinin ifadesi alındı.
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