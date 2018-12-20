Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'daki tren kazası soruşturması bürokratları da kapsayacak

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına yönelik soruşturma bürokratları da kapsayacak şekilde genişletildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaza tüm boyutlarıyla ilgilenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır" dediği Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma, bürokratları da kapsayacak şekilde genişletildi.

9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Gar müdür yardımcısı dahil 3 kişinin ifadesi alındı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hyundai Tucson 1.6 Dizel Otomatik Sürüş İzlenimi

Hyundai Tucson 1.6 Dizel Otomatik Sürüş İzlenimi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA