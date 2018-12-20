Ankara'daki tren kazası soruşturması bürokratları da kapsayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaza tüm boyutlarıyla ilgilenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır" dediği Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma, bürokratları da kapsayacak şekilde genişletildi.

9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Gar müdür yardımcısı dahil 3 kişinin ifadesi alındı.