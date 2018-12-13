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Ankara'daki tren kazasına ilişkin Bahçeli'den açıklama: Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin, 'Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir.' ifadesini kullandı.

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Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ankara-Konya seferini yapan trenin, Ankara Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpıştığını anımsattı.
 
Bu elim kazada 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 47 vatandaşın da yaralandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
 
"Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir. Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten, görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum."

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