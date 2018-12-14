Ankara'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'daki tren kazasının çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'daki tren faciasında 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Ankara'daki 9 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren faciasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki trenin çarpıştıktan sonra üst geçide çarpması da görülüyor.
Görüntülerde kılavuz tren üst geçidin altından geçtikten hemen sonra büyük bir şiddetle çarpışıp geriye doğru geliyor.
#SONDAKİKA #Ankara'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/dQ9F8SJFPG pic.twitter.com/ohsQY5xgYD— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 14 Aralık 2018
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.