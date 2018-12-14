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Ankara'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'daki tren kazasının çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'daki tren faciasında 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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Ankara'daki 9 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren faciasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki trenin çarpıştıktan sonra üst geçide çarpması da görülüyor.
 
Görüntülerde kılavuz tren üst geçidin altından geçtikten hemen sonra büyük bir şiddetle çarpışıp geriye doğru geliyor.
 
 

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