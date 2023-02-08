Ankara'dan depremzedeler için seferberlik

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde binlerce can kaybına ve büyük hasara yol açtı. AK Parti Ankara İl Teşkilatı koordinasyonunda 19 Belediye ve 25 İlçe Başkanlığı, 350 personel, 93 gıda tırı, 105 iş makinesi, 17 kamyon, 17 binek araç, 4 mobil mutfak ve 3 çorba aracından oluşan ekip ve ekipmanı, afetzedeler için kullanılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de depremzedelerin yanında olacaklarını kaydetti. Başkan Özcan AK Parti İl ve İlçe teşkilatları olarak depremzedelere ulaştırmak üzere yardımlar için seferber olduklarını kaydetti.

SİNCAN BELEDİYESİNDEN DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM ELİ

Sincan Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye destek için harekete geçti. Bölgeye çok sayıda iş makinası, hayvan ambulansı, aşevi aracı, aşçı ve 30 personel sevk edildi. Ayrıca Sincan Belediyesi, Sincan Kaymakamlığı ile ortaklaşa yardım kampanyası başlatarak hayırseverlerin de katkısıyla gıda, kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri toplayarak bölgeye ulaştıracak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla koordinasyon ekibi toplanıp yapılan değerlendirme sonrasında 2 lowbed, 1 ekskavatör, 1 loder, 1 öncü araç, 1 minibüs, 2 aşevi aracı ile 4 aşçı ve 30 personel, sıcak yemek ekipmanları,1000 koli gıda malzemesi, 1000 adet battaniye, 1000 adet bebek bezi, 1000 paket bebek maması deprem bölgesine gönderildi. Depremde zarar gören can dostlarımız için de 1 adet hayvan ambulansı, veteriner ekip ve mama da bölgeye sevk edildi.

KAHRAMANKAZAN'DAN "EVİM EVİNDİR" KAMPANYASI"

Ankara'da Kahramankazan Belediyesi Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen vatandaşlar için 'Evim Evindir' kampanyası başlattı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında depremden etkilenen ailelerin Kahramankazan'da misafir edileceğini açıkladı. Kampanyaya dair konuşan Başkan Oğuz, 'Depremde evini yitirmiş kardeşlerim. Sizleri Kahramankazan'ımıza bekliyoruz.' ifadelerine yer verdi. Belirlenen ihtiyaç listelerine göre hazırlanan 7 yardım tırı afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Gıda firmaları, tekstil firmaları, toptancılar, vatandaşlar ve birçok özel sektör firmalarından bağışlar yapıldı. Su, şeker, çay, yağ, un, bakliyat, pratik çorba, hazır kek, gofret gibi atıştırmalıklar, yorgan, battaniye, kıyafet, elektrikli ısıtıcılar, fanlı ısıtıcılar gibi birçok ihtiyaç malzemesi depolara indirildi. 3'ü iş makinesi olmak üzere 6 araç ve 4'ü operatör olmak üzere 6 teknik personel çalışmalara destek olmak için yola çıktı.

KIZILCAHAMAM'DAN YARDIM TIRLARI

Kızılcahamam'dan 19 adet yardım tırı depremzedeler için dualarla yola çıktı

Kızılcahamam Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremin ilk günü yardım seferberliği başlatmıştı. Kızılcahamam halkının yoğun desteği ile toplanan acil yardım malzemeleri, afet bölgelerine ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde binlerce can kaybına ve büyük hasara yol açtı. Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi, afetzedeler için Kızılcahamam Belediyesi yardım merkezi kurdu. Tek yürek olan Kızılcahamam halkı, depremde zarar gören vatandaşlara yardım etmek için el ele verdi. Toplanan; battaniye, yorgan, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı vb. acil yardım malzemeleri özenle paketlendikten sonra yardım tırlarına yüklendi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada; Biz Birlikte Güçlüyüz. El ele vererek birlik olacağız ve tüm zorlukları hep beraber aşacağız. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından belediyemizde oluşturduğumuz Deprem Yardım Kabul Merkezimize teslim edilen yardımları 17 adet tıra su 2 adet tıra ihtiyaç malzemesi yükleyerek toplam 19 Tır belediyemiz önünden dualarla deprem bölgelerimize yolcu ettik dedi.

MAMAK BELEDİYESİ EKİPLERİ DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTI

Mamak Belediyesi, deprem bölgesinde canla başla çalışmaya devam ediyor. Payas, İskenderun, Hatay ve Şanlıurfa'ya ulaşan 150 kişilik Mamak Belediyesi'nin gönüllü ekibi, enkazda arama kurtarma çalışmaları yapıyor, depremzedelerin yaralarını sarıyor. Mamak Belediyesi'nin (MAKUT) Mamak Arama Kurtarma TİMi geceden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkaz altında bekleyen vatandaşları kurtarmak için insanüstü çaba sarf ediyor.

Mamak Belediyesi tarafından deprem sonrası hemen başlatılan yardım kampanyaları da devam ediyor. Depremzedeler için Hidayet Türkoğlu, Başak ve Türközü Spor Salonlarında gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri toplanıyor.

KALECİK'TEN DEPREM BÖLGESİNE 7 TIR YARDIM MALZEMESİ

Kalecik Belediyesi ve Kalecik Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım kampanyası başlattı.

Kalecik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Kalecik Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, depremin yaşandığı bölgelere gönderilmek üzere ayni ve nakdi yardım kampanyası hayata geçirildi. İlçedeki vatandaşların desteğiyle kısa sürede 7 tır yardım malzemesi toplanarak yola çıktı. İçerisinde gıda malzemeleri ve giyim ürünlerinin yanında jeneratör ve el feneri gibi gereçlerin de yer aldığı tırlarla birlikte Kalecik Belediyesine ait 1 hidromek kepçe, 1 MST Kepçe, 3 operatör, 1 inşaat mühendisi ve 1 inşaat teknikeri de bölgeye intikal ederek çalışmalara katıldı.

HAYMANA BELEDİYESİ'NDEN İŞ MAKİNELERİ

1 eskavatör, 1 kazıyıcı yükleyici kepçe, 1 kamyon, 1 4×4 pikap,1 binek aracı ve 10 personelden oluşan ekibini Kahramanmaraş'a gönderdi.

Depremin ardından Belediye öncülüğünde hızla herekete geçildi. Vatandaşların yaptığı gıda ve temel ihtiyaçlardan oluşan yardımlar Haymana Kaymakamlığı ve Haymana Belediyesi koordinesinde araçlara yüklenip deprem bölgesine yollandı. İlk grup araçların ardından hafta boyunca yardım toplanmaya devam edilecek toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılacak.

KEÇİÖREN'DE BİR GÜNDE ONLARCA TIR YARDIM TOPLANDI 2 TIR VE 3 KAMYON YOLA ÇIKTI

Keçiören Belediyesi tarafından 10'dan fazla ildeki depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası kapsamında dünden bugüne kadar binlerce Keçiörenli tarafından bağışlanan yüzbinlerce muhtelif yaşam malzemesi yola çıktı.

İki tır, üç kamyon, bir adet de yemek dağıtım aracının ihtiyaç noktalarına hareket ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlk etapta ivedilikle hazırlanan ve paketlenen yardım malzemelerini yola çıkardık. Gün içinde de tırlarımızı göndermeye devam edeceğiz. İlk etapta yola çıkardığımız iki tır ve üç kamyonda ısıtıcı, battaniye, gıda malzemesi, mont, ayakkabı, çocuk bezi, yorgan, yatak, yastık gibi muhtelif yaşam malzemeleri bulunuyor. "

AKYURT'TAN YARDIM SELİ

Ankara'dan da belediyeler yardım duyurularını yaparak vatandaşlardan gelen yardımları sınıflayıp bölgeye gönderdi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurtlu iş insanı Metin Çınar, bir adet lowbed olarak tabir edilen çekicisini Belediyeye gönderdiğini açıkladı. Akyurt Belediyesi Lojistik Tesislerinde bir ekskavatör ve bir kepçe, TIR'a yüklendi. Akyurt Belediyesinden bir teknik ekip de oluşturuldu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yardım çalışmalarıyla ilgili yapılanları şu cümlelerle aktardı: "Şu ana kadar toplam 7 TIR ve kamyon dolusu malzeme yola çıktı. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Doldukça araçlarımızı yola çıkarıyoruz. Bu birliktelik bizi büyük millet yapan en önemli olgu. Bir inşaat mühendisimiz, Plan ve Proje Müdürümüz ve Temizlik İşleri Müdürümüzden oluşan teknik ekibimiz de iş makinalarıyla birlikte bölgeye hareket etti. Oradan gelecek raporlar doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Akyurt Belediyesinden 13 çalışma arkadaşımız gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye gitti. Hava şartları oldukça zorlayıcı. Allah ekibimizle birlikte, Ankara'dan, Türkiye'nin her yerinden bölgeye giden ekiplerin yardımcısı olsun." dedi.

PURSAKLAR BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR

Pursaklar Belediyesi arama-kurtarma ekipleri 7,7'lik depremin ardından enkaz bölgesine giderek iki kişiyi göçük altından çıkarırken, deprem bölgesinde vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli olan ve on ili etkisi altına alan deprem nedeniyle Başkan Ertuğrul Çetin'in talimatı doğrultusunda Pursaklar Belediyesi bağlı iş makinaları ve arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerinde görevini icra etmeye başladı.

Deprem bölgesine giden ekip enkaz altında kalan vatandaşlara yardım etmeye başlarken, bir binanın enkazından iki kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Arama-kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm imkânlarını bölge için seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; 'Enkaz altından kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız için yoğun çaba harcayan Pursaklar Belediyesi arama-kurtarma ekibimiz iki kişiyi daha göçük altından sağ salim çıkardı. Çok şükür. Dualarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Pursaklar olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya yaralarımızı hep birlikte sarmak için gayret göstermeye devam edeceğiz' dedi.

ALTINDAĞ'DAN DEPREM SEFERBERLİĞİ ARAMA KURTARMAYA DESTEK

Yaşanan deprem sonrası 84 personel, 16 iş makinesi ve araç; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'e sevk edildi. Ekipler ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. İş makinesi ve araçların yanı sıra 4 tır dolusu insani yardım malzemesi de deprem bölgesine doğru yola çıktı. Battaniye, yatak, çocuk montu, çocuk bezi, hijyen malzemesi, konserve gıda, kuru gıda, ayakkabı ve su dolu olan insani yardım tırları, bölgedeki depremzedelere ulaştırıldı. Altındağ Belediyesi'nin ikram çadırları da kısa sürede deprem bölgesinde yerini aldı. Osmaniye'de depremzedeler için kurulan güvenli alanda her gün 2 bin kişiye yemek ve çorba ikramı yapılıyor. Ayrıca kurulan çadırda gün boyunca da çay ve su ikramı sağlanıyor.

ÇUBUK'TAN YARDIM KAMPANYASI

Çubuk'ta Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından ilçede 'Çubuk Yardım Eli Platformu' oluşturularak yardım kampanyası başlatıldı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlığında ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa oluşturulan 'Çubuk Yardım Eli Platformu' aracılığı ile Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin yaralarının sarılması amacıyla aynı ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı.

İlçede Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından öğretim görevlileri ile birlikte 15 öğrenci AFAD koordinasyonunda bölgeye gönderildi. Belediye personellerinin de aralarında bulunduğu 10 kişilik AFAD gönüllüsü de bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar kuru bakliyat, hazır gıda, konserve, çocuk maması, su, ısıtıcı, battaniye, yatak, yorgan, çocuk bezi, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, sabun, kadın pedi, tuvalet kağıdı ve peçete gibi hijyen malzemeleri

ile iç çamaşırı, çorap ve termal giysi yardımında bulunuyor. İlçede kan kampanyası başlatılırken, kan vermek isteyen vatandaşlar Çubuk Belediyesi Otobüsleriyle Türk Kızılayı Kan Merkezlerine götürülüyor. İlçede 1 tır su, 1 tır erzak ve 1 tır da battaniye hazırlandı.

NALLIHAN'DAN DEPREM BÖLGELERİNE DESTEK

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremler için Nallıhan Belediyesi ve Kaymakamlığı koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş belediye olarak tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını belirterek 'Nallıhan Belediyesi olarak bütün imkanlarımızla deprem bölgelerine, her türlü desteği veriyoruz. Deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş'a doğru Belediyemizin iş makineleri, kamyonları ve personelleri yola çıktı. Koordineli bir şekilde depremden etkilenen illere yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz ' dedi.

Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar; bebek maması, bebek bezi, hijyen malzemesi, barınma malzemesi, çadır, giysi, konserve, ısıtıcı, kuru hazır gıda gibi temel tüketim malzemelerini Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Nallıhan Belediyesi Çayırhan Ek Hizmet Binası'na götürebiliyor.

GÜDÜL BELEDİYESİNDEN YARDIM BÖLGESİNE İŞ MAKİNESİ SEVKİYATI

Güdül'de, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD koordinesinde 2 adet iş makinesi ve 2 operatör akşam saatlerinde bölgeye gitmek üzere yola çıktı. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın yapmış olduğu açıklamada 'Devletimizin koordinesinde iş makinelerimizi bu akşam Kahramanmaraş'a gönderdik. Ayrıca yardım kampanyamız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen ve kendi imkanlarımızla almış olduğumuz gıda ve ihtiyaç malzemelerini AFAD yetkililerine teslim edeceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimizin yardımcısı olsun. Yaralarımızı birlikte saracağız.

Devletimiz bizden ne isterse seve seve yapmaya hazırız" dedi.

AYAŞ TEK YÜREK

AYAŞ deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber oldu.

Ayaşlıların destekleriyle toplanan yardımlar Ayaş Belediyesinin garajında tırlara yüklenerek ivedi bir şekildi deprem bölgesine hareket etti. Ayaş'tan 4 Yardım Yüklü Tır,

4 Kepçe, 1 Çekici, 2 Kamyon, 2 Minibüs, 4 Operatör, 22 Gönüllü Personel deprem bölgesine gönderildi.

Yardımlar toplandıkça Afet bölgesine tırlar hareket etmeye devam edecek .Yardımlarınızı ve dualarınızı eksik etmeyin.

"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ"

Şereflikoçhisar'da Kahramanmaraş Pazarcık merkezinde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen depremin ardından Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığımızın koordinesinde saatler içerisinde personel, iş makineleri ve 5 tırdan oluşan insani yardım malzemesi toplanarak deprem bölgesine gönderildi. Başkan Memiş Çelik yardım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamasında; 'Depremin vurduğu 10 ilimizdeki acıyı ve üzüntüyü bizlerde burada yaşıyoruz, göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtarılması için dualar ediyoruz" dedi.