ABD ve İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan giderek sertleşen gerilim, Orta Doğu'da yeni bir savaş riskini gündeme taşırken, Türkiye diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Uluslararası basında yer alan değerlendirmelere göre Ankara, çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemek için çok yönlü bir diplomasi yürütüyor.

SAVAŞA DÂHİL OLMAYIN

Bloomberg tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'nin özellikle Körfez ülkeleriyle temaslarını artırdığı ve bu ülkeleri doğrudan ya da dolaylı şekilde savaşa dahil olmamaları konusunda uyardığı vurgulandı. Haberde, bölgedeki dengelerin son derece hassas olduğu ve küçük bir askeri adımın geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği ifade edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomatik çabalar kapsamında, Türkiye'nin önceliği gerilimi düşürmek ve tarafları diyalog zeminine çekmek olarak öne çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında, mevcut krizin bir "yıpratma savaşına" dönüşmesinin tüm bölge ülkeleri için ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi.

HAKAN FİDAN KÖRFEZ TURUNDA

Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Körfez turu da dikkat çekici bir diplomatik hamle olarak değerlendiriliyor. Fidan'ın temaslarında, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin artan güvenlik kaygılarına rağmen çatışmadan uzak durmasının önemine vurgu yaptığı belirtiliyor.

İRAN'IN SALDIRILARINDAN KORKUYORLAR

Analizde, söz konusu Körfez ülkelerinin İran'dan gelebilecek saldırılar nedeniyle ciddi baskı altında olduğu, özellikle limanlar, enerji altyapısı ve havaalanlarının potansiyel hedefler arasında bulunduğu ifade edildi. Bu durumun, bölgeyi daha geniş çaplı bir çatışmaya sürükleyebileceği uyarısı yapıldı.

Ankara ise bu kritik süreçte "itidal" çağrısını öne çıkarıyor. Türkiye'ye göre, karşılıklı misillemelerin artması sadece İran ile ABD-İsrail hattında değil, tüm Orta Doğu'da zincirleme bir güvenlik krizine yol açabilir. Bu nedenle Türk diplomasisi, hem Körfez ülkeleri hem de diğer bölgesel aktörler nezdinde tansiyonu düşürmeye odaklanmış durumda.

BÖLGESEL İSTİKRAR KRİTİK ÖNEMDE

Öte yandan Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği rol, yalnızca kendi güvenliği açısından değil, bölgesel istikrarın korunması bakımından da kritik önem taşıyor. Dünya basınında geniş yer bulan analizlerde Ankara'nın diplomatik girişimlerinin başarısı, önümüzdeki dönemde Orta Doğu'daki güç dengelerini doğrudan etkileyebileceği yönünde.