İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9642
  • EURO
    36,7549
  • ALTIN
    2991.29
  • BIST100
    10080.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Ankaralı Turgut' lakaplı şarkıcı Turgut Karataş (61), son yolculuğuna uğurlandı.

DHA16 Aralık 2024 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve bir süre önce entübe edilen Şarkıcı Turgut Karataş, dün sabah hayatını kaybetti. Karataş için Ortaköy Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Karataş'ın ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı. Turgut Karataş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlara ömür versin, ailesine sabır diliyorum" dedi.

  • Turgut Karataş
  • Ankara
  • şarkıcı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.