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Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği dolayısıyla saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, İran Caddesi'nin Binnaz Sokak ile Buğday Sokak kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Buğday Sokak ile John F. Kennedy Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamında çift yönlü araç geçişi olmayacak.

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