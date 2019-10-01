Duraktaki yayalara çarpmıştı! Tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı.
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