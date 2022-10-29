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Güncel

Ankara'nın tarihi yapıları ''Türkiye Yüzyılı'' temasıyla aydınlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'daki tarihi yapılarda 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla üç boyutlu 'video mapping' gösterileri gerçekleştirdi.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Ankara'nın tarihi yapıları ''Türkiye Yüzyılı'' temasıyla aydınlatıldı
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Son teknoloji tasarımların kullanıldığı video gösterileri, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve Cumhuriyet Müzesi açık hava mekanlarında saat 20.23'de izleyicilerle buluştu.

Görsel gösterilerde, Cumhuriyet'in kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na girilen süreçte Türkiye'nin başarı hikayeleri, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde, savunmada yaptığı atılımların dünden bugüne uzanan yolculuğu aktarıldı.

Tarihi mekanlarda ayrıca ışık gösterileri de sunulurken, Kızılay Meydanı'nda "LED" ekranlarda "Türkiye Yüzyılı" videoları yayınlandı.

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