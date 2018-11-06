Ankara'nın yeni valisi Vasip Şahin görevine başladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, paydaş kurumlarla iş birliği içinde başkente, dolayısıyla ülkeye hizmet etmeyi arzuladığını belirterek, "İnşallah yüzümüzün akıyla, şerefimizle ve verebileceğimiz hizmetin en azamisiyle Ankara'da bir hizmet dönemi geçirmiş oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Valiliğinden Ankara Valiliğine atanan Vasip Şahin göreve başladı.

Şahin, Ankara Valiliğine gelişinde, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Şahin, kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, Ankara ve Türkiye'ye en güzel hizmeti verme gayretinde olacaklarını söyledi.

Vali Şahin, makamına geçtikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'daki görev süresinde kendisine verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ankara'da da güzel hizmetler yapmayı temenni eden Şahin, "Burada güzel bir ekip var, çalışma arkadaşlarımızla, daire amirlerimizle kaymakamlarımızla, vali yardımcılarımızla ve yine paydaş kurumlarımızla, adli, mülki, askeri tüm erkan ve gruplarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, tabii ki vatandaşlarımızın temsilcisi tüm kesimlerle inşallah güzel bir iş birliği içerisinde Ankaramıza ve dolayısıyla ülkemize hizmet etme imkanı buluruz. Cenabıhak'tan en büyük arzum budur. İnşallah yüzümüzün akıyla, şerefimizle ve verebileceğimiz hizmetin en azamisi ile Ankara'da bir hizmet dönemi geçirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vasip Şahin'in özgeçmişi

1964'te Bayburt'ta doğan Şahin, ilk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladı, 1985'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Şahin,1986 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987'de bir yıl süreyle İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulunan Şahin, daha sonra sırasıyla Kastamonu-Küre, Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu-Mudurnu, Ankara -Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık, Düzce Vali Yardımcılığı yaptı.

2003'te İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak çalışan Şahin, Eylül 2005 - Ağustos 2008'de İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı, 5 Ağustos 2008'den itibaren İller İdaresi Genel Müdürlüğü yaptı. 11 Mayıs 2010'da atandığı Düzce'de 2 yıl, 1 Ağustos 2012'de atandığı Malatya'da 2 yıl ve 15 Eylül 2014'te atandığı İstanbul'da 4 yıl süreyle valilik yapan Şahin, 26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ankara Valiliğine görevine getirildi.