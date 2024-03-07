İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,847
  • EURO
    34,778
  • ALTIN
    2214.19
  • BIST100
    8994.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'ya kayıtlı seçmen sayısı açıklandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Ankara'ya kayıtlı seçmen sayısı açıklandı
ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Seçime katılacak siyasi partilerin belirlenmesi, belediye başkan adayı listelerinin 3 Mart'ta kesinleştirilmesinin ardından, 31 Mart'ta oy kullanabilecek seçmen sayıları da belirlendi.

Ankara İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi.

Başkentli seçmenler, 31 Mart'ta, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • seçim
  • yerel seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.