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IKBY Başkanı Barzani Ankara'yı ziyaret edecek

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

IHA15 Ekim 2024 Salı 22:03 - Güncelleme:
IKBY Başkanı Barzani Ankara'yı ziyaret edecek
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin yarın sabah Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

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