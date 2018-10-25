Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerine mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Soğuk havanın etkili olduğu Kızılcahamam'da, öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle Soğuksu Milli Parkı ile Eğerli Dere Mahallesi'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. 
 
Çamlıdere ilçesinde de kar yağışı, yaylalarda etkili oldu.
 
Kar yağışı nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt´ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt´ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA