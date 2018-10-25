Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Soğuk havanın etkili olduğu Kızılcahamam'da, öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle Soğuksu Milli Parkı ile Eğerli Dere Mahallesi'nin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Çamlıdere ilçesinde de kar yağışı, yaylalarda etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.