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Ankesör soruşturmasında 24 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 24'ü tutuklandı.

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Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştikleri belirlenen şüphelilerden 47'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar tarafından sorgulanan şüphelilerden 18'i "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak" istediğini belirterek itirafçı oldu.

Savcılık sorgusunun ardından 29 zanlı tutuklanmaları, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanarak salıverilmeleri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 24'ünün tutuklanmasına karar veren mahkeme, 23 kişiyi de adli kontrol şartı uygulayarak salıverdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 56 şüpheliden 47'si gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin yakalanması için yürütelen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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