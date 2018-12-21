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Ankesörlü telefon soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün askeriye içindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla ardışık aramalar yaptıkları tespit edilen 1 albay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 8 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 üsteğmen ve 2 askeri öğrenci olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
9'u muvazzaf 20 şüpheliye ait 42 adreste, arama ve el koyma kararı alındığı öğrenildi.

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