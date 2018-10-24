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Ankesörlü telefonla haberleşen FETÖ üyesi 20 kişi gözaltına alındı

TRABZON´da, gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf subayların da yer aldığı 20 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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 Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında yurt dışında askeri ataşe ve askerlik şube başkanının da yer aldığı 3 albay, 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 9 astsubay, 1 doktor, 1 ihraç akademisyen ve 4 emekli rütbeli asker olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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