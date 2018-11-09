Ankesörlü telefonla yüksek yargı üyeleri de aranmış

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto mensuplarının "ankesörlü telefon"la görüşme yönteminin, yüksek yargıdaki örgüt mensupları arasında da kullanıldığı ortaya çıktı.

FETÖ içinde gizlilik ve iletişimin tespit edilmesini önlemek için mahrem imamlarla örgüt mensubu askerlerin ankesörlü telefonla irtibat kurduklarının ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Örgütün TSK içinde kripto yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yürütülen "ankesörlü telefonla ardışık arama"lara ilişkin soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki ankesörlü telefonlar incelemeye alındı.

Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması içindeki üyelerinin tespiti amacıyla il genelinde 477 sabit ücretli ankesörlü telefonun HTS verileri çıkarıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının aramalara ilişkin HTS verilerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istemesi üzerine veriler, Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşma dosyalarına da girdi.

Böylece, örgütün "ankesörlü telefon" yönteminin, yalnızca TSK içinde değil, yüksek yargıdaki mensupları için de kullanıldığı belirlendi.

Verilere göre, Ankara'da belirlenen sabit ankesörlü telefonlarla eski Yargıtay ve Danıştay üyeleri, özellikle 2011-2012 ve 2013 yılları arasında düzenli arandı.

FETÖ'nün Danıştaydan sorumlu abisi eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar, eski HSYK üyesi Kerim Tosun, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyeleri Ahmet Toker ve Hamza Yaman, eski Yargıtay üyeleri Ahmet Kiriş, Mehmet Sait Demiröz ve Mahmut Kış, ankesörlü telefonla ardışık şekilde aranan yüksek yargıçlar arasında.

Örgüt mensuplarının bağlı bulundukları "mahrem abiler"in, acil durumlar veya toplantı kararlarında değişiklik olması halinde ankesörlü telefonları kullandıkları ortaya çıkmıştı.