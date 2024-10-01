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Ankete 100 binlerce kişi katıldı...

ABD merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler tarafından düzenlenen ve 100 binlerce kişinin katıldığı ankette İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi seçildi.

DHA1 Ekim 2024 Salı 16:27 - Güncelleme:
Ankete 100 binlerce kişi katıldı...
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'Okuyucuların Seçimi' anketi, New York & Londra merkezli yayın grubu Condé Nast'ın lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler tarafından her yıl tekrarlanıyor.

Ankete katılan 100 binlerce seyahat severin oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi bir kez daha Singapur'da bulunan Changi Havalimanı'nı ikinci sırada bırakarak liderliğe yükseldi ve dünyanın zirvesine yerleşti.

2024 YILININ EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLMİŞTİ

İGA İstanbul Havalimanı geçtiğimiz aylarda yine dünyanın en önemli seyahat yayınlarından Travel + Leisure dergisi tarafından da 2024 yılının en iyi havalimanı seçilmişti. Condé Nast Traveler tarafından açıklanan listenin üçüncü sırasında Güney Kore'deki Seul Incheon Havalimanı yer alırken, dördüncü sırada bulunan Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nı, İsviçre'de bulunan Zürih Havalimanı takip etti.

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