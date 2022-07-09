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Anketten çıkan yüzde 87.8'lik sonuç: ABD üsleri Türkiye'ye yönelik

Türk halkı, Yunanistan'da kurulan ABD üslerini 'tehdit' olarak algılıyor. Yapılan araştırmada 'Yunanistan'daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğu' sorusuna katılımcıların yüzde 87.8'i Türkiye'ye karşı kurulduğu görüşünde.

Akşam Gazetesi9 Temmuz 2022 Cumartesi 08:52 - Güncelleme:
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Araştırma şirketi Areda Survey, "Yunanistan'daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğu" sorusuna yanıt aradı. Katılımcıların yüzde 61.8'i Amerikan üslerinin Türkiye'ye karşı olduğunu düşünürken, yüzde 12.2'lik kesim Rusya'ya yönelik olduğu yönünde fikir beyan etti. Katılımcıların yüzde 26'sı bu üslerin hem Rusya hem de Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşündüğünü belirtti.

ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Araştırmaya göre üslerin Türkiye'ye karşı kurulduğu düşüncesinde olanların oranı yüzde 87.8 oldu. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, "Şu anda 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap; Rusya'ya karşı. Bunu yemezler kusura bakmasınlar" demişti.

4 YENİ ÜS DAHA AÇILDI

ABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına olanak tanıyan ve ilk olarak 1990 yılında imzalanan MDCA anlaşması (ABD -Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması) Yunanistan parlamentosu tarafından geçtiğimiz aylarda onaylanmış ve ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs daha açmasına izin verilmişti.

RESMİ GEREKÇE RUSYA

Toplam 9 Amerikan üssü bulunan Yunanistan'da Miçotakis hükümeti anlaşmanın ülkeyi güvenlik ve Rusya tehditlerine karşı koruduğunu iddia etmişti. Bu askeri üslerin Rusya'ya karşı kurulduğuna ilişkin mesaj verilmesine rağmen, üslerin gerektiğinde Türkiye'ye karşı kullanılabileceği fikri kamuoyunda her geçen gün artarken, bu konu vatandaşlara soruldu.

HEM RUSYA HEM TÜRKİYE

Areda Survey, haziran ayı Sosyometre araştırmasında katılımcılara "Yunanistan'daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğunu düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 12.2'si soruya Rusya cevabını verirken, yüzde 61.8 Türkiye'ye karşı yanıtını verdi. Öte yandan katılımcıların yüzde 26'sı bu üslerin hem Rusya hem de Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşündüğünü belirtti. Araştırmaya göre üslerin Türkiye'ye karşı kurulduğu düşüncesinde olanların oranı yüzde 87.8.

GENÇLERDE TEHDİT ALGISI DAHA YÜKSEK

Survey araştırmasının bir diğer sonucunda, gençlerin belirgin biçimde orta ve ileri yaştaki katılımcılara göre daha fazla oranda üslerin Türkiye'ye karşı kurulduğu düşüncesinde olduğu görülüyor. Üsler Türkiye'ye karşı kullanılabilir diyen gençlerin oranı yüzde 78.8'e kadar çıkıyor.

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