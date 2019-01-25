Anlatya Kumluca'da dün hortum taş üstünde taş bırakmadı

Kumluca ilçesinde hortum önce Karşıyaka Mahallesi'nde, Camkırığı Camii'nin minaresini yıktı. Ardından sera ve portakal bahçeleri ve bazı evlerde hasara neden oldu. Ardından Kumluca Belediyesi 50. Yıl Sosyal ve Kültür Tesislerine ulaşan hortum belediyeye ait kale kule tesisleri ve sinema salonunda zarara sebep oldu. Sosyal tesislerdeki ağaçları yerinden söken hortum sinemanın çatısında da büyük tahribata neden oldu. Tesislerin bitişiğindeki Karatepe Stadını yıktı.

Hortum, narenciye ve Kaspaçayırı Mahallerinde etkili olduktan sonra dağlık alanda etkisini kaybetti. Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.